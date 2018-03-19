Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 kişiye henüz tespit edilemeyen bir bölgeden PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saldırı neticesinde, Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."
PKK'lı teröristler odun toplayan vatandaşlara saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Bitlis'te terör örgütü PKK'nın odun toplayan vatandaşlara yönelik saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 kişiye henüz tespit edilemeyen bir bölgeden PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.