PKK'lı Veysi Aktaş’ın tahliyesine ilişkin açıklama: "Herhangi bir ayrıcalık tanınmadı"

İmralı'da bulunan hükümlülerden PKK'lı Veysi Aktaş'ın tahliye edilmesine yönelik medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında; ‘İmralı Cezaevi’nde tutulan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi’ şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak (765 S. TCK 125) suçundan müebbet hapis cezasına hükümlü olan Veysi Aktaş, 11/05/1994 tarihinde ceza infaz kurumuna giriş yapmış, 17/03/2015 tarihinde İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edilmiştir. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda müebbet hapis cezası infaz edilen hükümlünün, 30 yıl olan koşullu salıverilme süresi dolduğu halde idare ve gözlem kurulu tarafından iyi hal değerlendirmesi üç kez reddedilmiş, hükümlü hakkında 25/07/2025 tarihinde yapılan değerlendirme sonrasında yaklaşık 32 yıl Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldıktan sonra koşullu salıverilmesine karar verilmiştir. Hükümlünün tahliye tarihi itibarıyla mevcut bir disiplin cezası bulunmamakta olup, yapılan tüm işlemler, infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde yürütülmüş, herhangi bir ayrıcalık veya istisna uygulanmamıştır. Bazı sosyal medya mecralarında yürütülen dezenformasyon içerikli yorumlara ve algı çalışmalarına itibar edilmemelidir.”