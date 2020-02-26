PKK'nın bombacıları yakalandı

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İstanbul'da, şüphelileri takip eden polis, eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristleri yakaladı. Operasyonda 10 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.



Terörle Mücadele ekipleri, bir kadın ve bir erkek adına sahte Suriye kimliği düzenlendiğini belirledi.



Örgüt üyeleri özel harekat eğitimi almıştı. Şüphelilerin bağlantıları, kaldıkları evler tespit edildi.



Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da 5 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Sahte kimlikle polisi atlatmaya çalışan 2 PKK'lı ile zanlılarla irtibat halinde olan 8 kişi gözaltına alındı.



Baskın yapılan adreslerde patlayıcı maddelerle birlikte, fünyeler, çeşitli düzenekler ve tabancalar bulundu.



Teröristlerin İstanbul'daki stratejik noktalara bombalı saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.



Zanlıların polisteki sorgusu sürüyor.