PKK'nın eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

CUDİ ENGİZEK KOD ADLI AHMET GÜMÜŞ KİMDİR?



Cudi Engizek kod Ahmet Gümüş, 1999 yılında PKK/KCK’ya katılması sonrasında Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu. 1999-2007 yılları arasında Gabar, Besta, Herkol, Cudi ve Kato dağı bölgelerinde faaliyet yürüttü.



​2008 yılında Suriye’ye geçiş yaparak, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği suikast okullarının genel sorumlusu oldu. 2016 yılında Irak alanına geçen ve örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yapan A.Gümüş, 2022 yılı itibarıyla Irak/Gare’de Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak yer almıştır. PKK/Özel Güç bünyesinde faaliyet gösterdiği dönemde HSM eğitim sorumlusu olarak, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği Mahir Akademileri’nin yöneticiliğini de yapan Ahmet Gümüş, PKK/KCK’nın içerisinde profesyonel anlamda Yunanistan’da suikast eğitimi alan en iyi suikastçiler arasında sayılıyordu.