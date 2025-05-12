PKK'nın fesih kararı: "Atılacak pratik adımları takip edeceğiz"

5-7 Mayıs'ta kongresinin toplandığını duyuran PKK, fesih kararını ve silah bıraktığını açıkladı.



Konuya ilişkin Ankara'dan ilk açıklama geldi.

"ATILACAK PRATİK ADIMLARI TAKİP EDECEĞİZ"



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın toplantısında fesih kararına ilişkin açıklamada bulundu.



"Bugün haberlere de yansıdığı gibi PKK'nın almış olduğu karar bence tarihi ve önemli bir karar." diye konuşan Fidan, "Özellikle kalıcı barış ve istikrar için ben bu kararı oldukça önemli görüyorum. Tabi bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz." diye konuştu.



Fidan şöyle konuştu:



"Türkiye'de son 20 yıldır geliştirdiğimiz demokrasi, refah alanının daha da genişlemesi; Türkiye'den taşıp bölgemizdeki diğer halkları olumlu şekilde etkilemesi bizim en büyük dileğimiz. Ben bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde gerçekten geleceğimiz için, vatandaşlarımız için, herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Bu konuda sayın Bahçeli'nn tarihi çağrısı olmuştu, Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi olmuştu, DEM'in ortaya koyduğu çalışma var. Tabi ki bu tarihi sorumlulukta biz bu ülkenin evlatları olarak, biz kendi sorunumuzu kendi aklımızla, kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz."



Pratikte yapılması gerek çok şey olduğunu ifade eden Fidan, "Çok fazla detay var. Bugün bu genel havanın üzerine başka bir şey söylemek istemiyorum." dedi.



TUNÇ: ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI



Süreci önemli bir dönüm noktası olarak adlandıran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, Hukuk Devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

"ÖNEMLİ BİR EŞİK"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşiğin aşıldığını dile getirdi.



Ala, "İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işlenecektir." dedi.

ÇELİK: SÜREÇ TİTİZLİLİKLE TAKİP EDİLİYOR



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sürecin titizlilikle takip edildiğini ifade ederek "Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir." dedi.



“Fesih” ve “silahları teslim etme” kararının, PKK’nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde olması gerektiğine vurgu yapan Çelik, "Somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

"DAHA DA GÜÇLENDİRECEKTİR"



"Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının 'içerde' ve 'dışarıda' tüm boyutlarıyla ve somut olarak hayata geçmesi gerekir. Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır." diye konuşan Çelik, şöyle devam etti:



"Ayrıca Terörsüz Türkiye hedefine somut olarak ulaşılması, tüm dünyada siyasetin siyasetsizleşmeye boğulduğu bir dönemde, Türkiye’nin siyasi tüm kanalları daha etkili şekilde işletebilmesine imkan verecek, demokrasimizi, siyasi hayatımızı ve milli birliğimizi daha da güçlendirecektir.



Siyasi diyalog kanallarının, TBMM başta olmak üzere siyasetin tüm meşru adreslerinde en güçlü şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin hepimizin çatısı olduğu bilinci, demokrasimizin her türlü sorunun çözümü için temel zemin olduğu anlayışı daha güçlenecek ve siyasi olarak kökleşecektir. Tarihdaşlık, kaderdaşlık ve vatandaşlık bilinci ile geleceğimiz en sağlam ve meşru zeminlerde şekillenmeye devam edecektir. Her olumlu aşama yeni bir olumlu aşamanın davetiyesi olacaktır.

"HEPİMİZİN SOYADI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR



Terörsüz Türkiye'nin sahada tüm boyutlarıyla, eksiksiz ve somut hedefleriyle ulaşılması gerektiğine de vurgu yapan Çelik, "Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.



ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Altun, "Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur." dedi.

TUNCER BAKIRHAN: HAYIRLI OLSUN

DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, fesih kararına ilişkin "Kongre hayırlı olsun." dedi.

"Çözmek için demokratik Türkiye inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı." diye konuşan Bakırhan, "Umarım bu süreci barışla taçlandırırız." ifadelerini kullandı.