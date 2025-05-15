PKK'nın fesih kararı | MSB: Alınan kararın vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerekir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.



Toplantıda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin önemli mesajlar verildi.



Alınan kararın vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü ve eylemsel provokasyonlar dâhil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunun vurgulandığı açıklamada "Terörle mücadelede elde edilen başarıda ve Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde şüphesiz en büyük pay; vatan, millet ve bayrak uğruna canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakâr ve cefakâr ailelerine aittir." denildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ VAR OLDUĞU SÜRECE MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEK"



Açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun; ülkemize, milletimize, bölgemizin istikrarına ve insanlığa tehdit oluşturan terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerinin kullanıldı.



Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:



"Bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edilecektir."

MSB, "Silahların teslimi konusunda devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır." dedi.