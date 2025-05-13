PKK'nın fesih kararı | Özgür Özel: Çözüm adresi Meclis olmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın silahları bıraktığını açıklamasıyla ilgili "Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız ama sürecin şeffaf ve katılımcı yürütülmesi gerekiyor, adres de Meclis olmalı." dedi.

NOW TV'de konuşan Özel, PKK açıklamasındaki Lozan Barış Antlaşması ile ilgili ifadelere de tepki gösterdi.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:



"Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız. Hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım bunun için yer Meclis'tir. TBMM'de bir komisyon kurulmalı. Biz anayasa değişikliğinde yokuz diye ilk günden söyledik.