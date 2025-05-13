PKK'nın fesih kararı | Özgür Özel: Çözüm adresi Meclis olmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi.

PKK'nın fesih kararı | Özgür Özel: Çözüm adresi Meclis olmalı

Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın silahları bıraktığını açıklamasıyla ilgili "Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız ama sürecin şeffaf ve katılımcı yürütülmesi gerekiyor, adres de Meclis olmalı." dedi.

NOW TV'de konuşan Özel, PKK açıklamasındaki Lozan Barış Antlaşması ile ilgili ifadelere de tepki gösterdi.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız. Hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım bunun için yer Meclis'tir. TBMM'de bir komisyon kurulmalı. Biz anayasa değişikliğinde yokuz diye ilk günden söyledik.

PKK fesih kararını açıkladı

PKK fesih kararını açıkladı

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Çünkü anayasa değişikliği farklı pazarlıkları gündeme getiren tuhaf ve samimiyet sorgulatan bir mesele. Bugün 'de bu sorunu çözmek için ihtiyaç olan şey kanunları çıkarmak, mevcut kanunları düzgün uygulamak.

Silah bırakana iki yönlü süreç

Silah bırakana iki yönlü süreç

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"LOZAN'A LAF EDİLİYORSA BUNU MUHATAPLARI YANITLAYACAK"

Kelime kelime müzakere edilen bir süreçte Cumhuriyeti ile soykırım yan yana getirilebiliyorsa Lozan'a laf edilebiliyorsa bunu muhataplık ilişkisi içinde olanlar cevaplayacak. Metne bunun girmesine ses çıkarmayanlara soralım."

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