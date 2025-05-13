PKK'nın fesih kararı sonrası süreç nasıl ilerleyecek?

PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından Irak’ın kuzeyinde, Irak Merkezi yönetimi ve Bölgesel kürt yönetiminin de içinde olduğu bir mekanizma hayata geçirilecek. Irak’ın Süleymaniye ve Erbil gibi kentlerinde dağdan inen teröristlerin silahlarını teslim edeceği ve kayıt altına alınacağı merkezler kurulacak. Tüm bu süreç, Türk istihbaratı ve askeri birimlerinin gözetiminde yürüyecek. PKK’ya ait silah depoları ve kamplardaki her tür silah, mühimmat ve patlayıcı teslim edilecek. Silah bırakma sürecinin yaz sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

SİLAH BIRAKMA SONRASI NE OLACAK?



Süreç sonunda istihbarat birimleri, kapsamlı bir rapor hazırlayarak devlet üst yönetimine gönderecek. Bu rapor silah bırakma sürecinin sorunsuz gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit edecek.



Eğer rapor olmulu yönde olursa, infaz kanunu ve ceza kanununda bazı değişiklikler, demokratikleşmeye dönük yeni adımlar gündeme gelebilecek.



Güvenlik nedeniyle İmralı’da kalmaya devam edecek olan Abdullah Öcalan’ın fiziki koşulları ile dışarıyla teması noktasında atılacak adımlar da bu yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınacak.



TSK'NIN KUZEY IRAK'TAKİ VARLIĞI SÜRECEK



Süreç boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki varlığı devam edecek, sınır güvenliğine dönük planlı faaliyetleri aralıksız devam edecek.



Suriye’deki YPG bölgesinin sürece nasıl dahil olacağı, Suriye Merkezi yönetimi ile SDG arasında devam eden görüşmelere bağlı.



Yetkililer, sürecin PKK ve tüm bileşenlerini kapsadığına dikkat çekerek, ilk aşamada YPG içindeki suriyeli olmayan silahlı unsurların sınır dışına çıkarılması, süreç sonunda YPG’nin de silahsızlanması gerektiğini belirtiyor.