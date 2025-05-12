PKK'nın fesih kararına tepkiler: Tarihi ve önemli

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'nın fesih kararını sosyal medyadan değerlendirdi.



Kararın memnuniyet verici olduğunu belirten Kurtulmuş, sürecin sadece Türkiye için değil tüm bölgenin huzur ve istikrarı için tarihi bir imkan olduğunu belirtti.



"Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla, Meclis’imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir." dedi.

CEVDET YILMAZ: POPÜLİST SÖYLEMLERE KURBAN EDİLMEMELİDİR



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kurucusu tarafından terör örgütüne fesih ve silahları bırakma çağrısı yapılması ile önemli bir sürecin başladığını, örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı ile bu süreçte yeni ve çok kıymetli bir aşamaya geçildiğini belirterek, "Tarihi bir inisiyatif olan Terörsüz Türkiye, dar siyasi hesaplara, popülist söylemlere kurban edilmemelidir" dedi.



Yılmaz, "Silahların bırakılması, terör tehdidinin ortadan kalkması ile ülkemizin demokratik standartlarını ve kalkınmasını yükseltmek için büyük imkanlar doğacaktır" ifadelerini kullandı.



"BÖLÜCÜLÜK VE AYRIMCILIK YAPANLAR KAYBEDECEKTİR"



Yılmaz, terörsüz ortamda demokratik siyasetin güç kazanacağını belirterek, "Türk- Kürt, Sünni- Alevi, 86 milyon kazanacaktır. Bölücülük ve ayrımcılık yapanlar kaybedecektir. Ülkemizin bu tarihi döneminde Cumhur İttifakı’nın yanı sıra, Gazi Meclisimizde temsil edilen tüm siyasi görüşlerden partilerin, sivil toplumun desteği de önem taşımaktadır. Bu vesile ile terörle mücadelede en büyük fedakarlığı yapan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi, şehit ve gazi yakınlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Keşke rahmetli Sırrı Süreyya Önder de büyük emek ve katkı verdiği bu sürecin geldiği bu aşamayı görebilseydi." dedi.



HAKAN FİDAN: TARİHİ VE ÖNEMLİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "PKK'nın almış doluğu karar bence tarihi ve önemli bir karar. Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımları yakından takip edeceğiz." sözleriyle değerlendirdi.



Fidan, "Ben bu kararın samimi bir şekilde uygulanması ve diğer endişeleri izole edecek şekilde hayata geçirilmesi halinde geleceğimiz için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili bir video paylaştı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla terörsüz Türkiye’de önemli bir evre gerçekleşmiştir. Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir. Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı, birliğimizdir." dedi.

ÖMER ÇELİK: BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR



AK parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, PKK'nın kendini feshetme kararının, “Terörsüz Türkiye” hedefi açısından önemli bir aşama olduğunu söylerken, "Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır." dedi.



Çelik, "Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. Fesih ve silahları teslim etme kararının, PKK’nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır. Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir." diye konuştu.



Çelik açıklamasında, "Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda hiçbir tartışma yoktur, bu değerleri zedeleyecek hiçbir adım sözkonusu değildir." ifadesine de yer verdi.

EFKAN ALA: ÇOK ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI



AK parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, fesih kararıyla çok önemli bir eşiğin aşıldığını söyledi.



Ala, "İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, Hukuk Devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek." dedi.

BAKAN ŞİMŞEK: HUZUR, İSTİKRAR VE REFAH ZAMANI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin şunları kaydetti:



"Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır. Türkiye'de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı."

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, fesih kararını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla değerlendirdi.



Altun, "Kuşkusuz Terörsüz Türkiye süreci, dünden bugüne gelişen kısa vadeli ve sığ bir süreç olmadığı gibi, bugünden yarına çok hızlı şekilde sonlanacak bir süreç de değildir. Söz konusu sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli önlemler alınacak, tüm adımlar hassas ve şeffaf bir şekilde, kararlılık ve titizlikle atılacaktır." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı hukuk politikaları kurulu başkanvekili Mehmet Uçum da kararın bir sonuç değil başlangıç olduğunu söylerken, "Görüldüğü üzere Kurtuluşla başlayan, Cumhuriyetin ilanıyla tescillenen Kuruluş sürecimiz, Terörsüz Türkiye’ye geçişi takiben yeni anayasa başta olmak üzere kapsayıcı reformların yapılmasıyla tamamlanacaktır." dedi.



BAKAN KACIR: TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNİ HIZLANDIRACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli’nin desteği ve kararlı duruşuyla hayata geçen Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda tarihî bir adım. Bu sürecin başarıyla tamamlanması, Türkiye’nin kalkınmasını ve yükselişini hızlandıracak" dedi.

BAKAN URALOĞLU: ŞİMDİ BARIŞIN SESİ YÜKSELECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Terörsüz Türkiye' artık hayal değil, ortak irademizle inşa edilen güçlü bir gerçekliğe dönüşüyor. Cumhur İttifakı olarak, bu tarihî süreci samimiyetle ve titizlikle yönetiyoruz. Devlet aklı ve millî birlik şuuru ile bu yeni dönemde enerjimizi çatışmaya değil daha fazla kalkınmaya, büyümeye, yatırıma harcayacağız; kaynaklarımızı daha etkin kullanacağız. Şimdi terörün değil, barışın sesi yükselecek. Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak" ifadelerini kullandı.

BAKAN BOLAT: ARTIK ENERJİMİZİ ÜRETİM, YATIRIM VE İSTİHDAMA YÖNLENDİRECEĞİZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu süreç, ülkemize kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırmış, Cumhur İttifakı'nın samimi ve titiz yönetimiyle milletimizin topyekun dayanışmasını pekiştirmiştir. Bu iklimde enerjimizi artık çatışmaya değil; üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceğiz" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ: BÜYÜK TÜRKİYE'NİN ZAFERİDİR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yarım asra yakın süredir devam eden ayrılıkçı terörle mücadele sürecinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi duruşu, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi somutlaştıran kararlı bir birliktelik ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonucu terörün sona erdirilmesinin, Türkiye Yüzyılı için kritik eşik olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:



"Bu süreç yalnızca güvenlik mücadelesi değil, aynı zamanda toplumsal barış ve kardeşlik projesidir. Devletimizin kapsayıcı ve kararlı politikaları, milletimizin topyekun birlik ruhunu güçlendirmiştir. Bu tarihi dönüm noktasında 'Terörsüz Türkiye' artık hedef değil, bir gerçektir. Ve bu gerçek, güçlü iradenin, sarsılmaz birliğin ve büyük Türkiye'nin zaferidir. Terörle mücadele sürecinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı iletiyorum."

NURİ ERSOY: DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEĞE YÜRÜYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da barış ve istikrar ortamının güçlenmesiyle Türkiye'nin kültürden turizme, üretimden kalkınmaya her alanda daha güçlü geleceğe yürüdüğünü vurguladı.



Güvenin ve huzurun sağlandığı bir iklimde, kadim kültürü ve eşsiz turizm potansiyelini daha etkin şekilde dünyaya tanıtacaklarını, yeni yatırımlarla kalkınma hamlelerini hızlandıracaklarını belirten Ersoy, "Terörsüz Türkiye" süreciyle Türkiye'nin, tüm kaynaklarını daha verimli alanlara yönlendirerek büyüme ve refah yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğinin altını çizdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: YARINLARIMIZ OLAN ÇOCUKLARIMIZ KAZANACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Terörsüz Türkiye"nin yalnızca güvenlik hedefi değil, çocukların huzurla büyüyeceği, gençlerin yarınlara umutla bakacağı toplumsal ideal olduğuna işaret ederek, şunları paylaştı:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da pekiştirecek bu süreci büyük kararlılıkla destekliyoruz. 'Terörsüz Türkiye' ile milli birliğimiz, kader ortaklığımız, kardeşliğimiz, huzurumuz ve en mühimi yarınlarımız olan çocuklarımız kazanacak.



Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin birleştirici gücüyle, farklılıkları kucaklayan doğasıyla ve herkesi aynı çatı altında buluşturan yapısıyla önyargılardan uzak, karşılıklı anlayışı artıran ve toplumsal uyumu güçlendiren çalışmalarımızı evlatlarımızın daha güzel yarınları için sürdürmeye devam edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye'de eğitimle perçinlenen birlik ve beraberliğimizin daim olmasını canıgönülden diliyorum."

BAKAN MEMİŞOĞLU: HERKES TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ SINIF VATANDAŞI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da kökenleri, kültürleri, inançları farklı olsa da herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğu vurgusu yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi ve Bahçeli'nin kararlı duruşuyla "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli eşiği aştıklarını dile getiren Memişoğlu, "Rabb'im bu tarihi günlerde birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Terörle mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

VEDAT IŞIKHAN: BU KADİM TOPRAKLAR İSTİKRARIN MERKEZİ OLACAK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Bu kadim topraklar, bölgesinde ve dünyada huzurun, istikrarın merkezi olacak." paylaşımında bulundu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık." sözlerini paylaştı.