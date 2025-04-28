PKK'nın fesih kongresi ne zaman?

DEM Parti'den PKK'nın fesih kongresine ilişkin açıklama yapıldı.



Nisan sonu gibi bir takvim belirtmediklerinden bahseden Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hızlı olunması konusunda herkesin beklentisi var. Bizim de böyle bir beklentimiz var." dedi.



Sürecin başındaki olduklarını dile getiren Koçyiğit, "İlerlenmesi için hızlı atılması gereken adımlar var." diye konuştu.



"Olması gereken, temel talebimiz, fikir özgürlüğüdür." diye konuşan Koçyiğit, "Bugun yapılması gereken, hiçbir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmayan, mevzuatta tek bir virgülü oynatmadan yapılacak şeyler var. Bunlar hızlıca çözülsün. Sonra konuşulacak çok şey var." ifadelerini kullandı.



Ayrımcı uygulamaların kalkaması gerektiğine de vurgu yapan Koçyiğit, "Öcalan'ın özgürlüğünü umut hakkını da konuşmamız gerekiyor." dedi.