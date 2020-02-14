PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı

Ankara merkezli 6 ildeki terör operasyonunda 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nden yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 6 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 14.02.2020 tarihi itibariyle 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 10 şüpheli yakalanmıştır" denildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

