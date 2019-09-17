Türkiye, tek yürek halinde PKK'nın zorla alíkoyduğu çocukların durumuna isyan ederken, geçtiğimiz dönemde ABD merkezli uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda da terör örgütünün çocuk suistimallerine dikkat çekiliyor.



ABD'de 10 Temmuz 2015 tarihinde yayımlanan İnsan Ticareti Raporu'na göre terör örgütü PKK, Kürt kökenli çocukları kaçırarak ve zorla örgüte katıyor.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, raporun hazırlandığı döneme kadar 929 aile, çocuklarının PKK'nın elinden kurtarılması için güvenlik güçlerine müracaat ettiği belirtiliyor. 419 çocuk ise PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuş.

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından 19 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan bir diğer raporda ise, YPG'nin Afrin, Ayn el-Arap (Kobani) ve Cezire'deki kontrol noktalarında 18 yaş altı erkek ve kız çocuklarını kullandığı, bazı çocukların YPG saflarında savaşa katıldığı belirtiliyor.

AİLELER KORKUTULUYOR

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun Ağustos 2013'te yayımladığı raporda ise YPG'nin Afrin ve El Haseke'de 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin ettiğine dikkat çekiliyor. 15 Kasım 2013 tarihli BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Raporu'nda ise Suriye'de 14-17 yaş arası erkek ve kız çocuklarının El Haseke'de Kürt silahlı gruplarına katıldığı ve çocukların çoğunlukla kontrol noktalarına yerleştirildiğinin altı çiziliyor.



22 Aralık 2016 tarihli raporda PKK'nın kız ve erkek çocuklarını militan kadroya dahil ettiği, militan olmak istemeyenleri kaçırdığı ve suistimal ettiğine dikkat çekiliyor. Irak'ın kuzeyinde yapılan saha araştırmaları sonucunda, PKK'nın çocukları militan olarak temin ettiği 29 olayın saptandığı, 15 yaşından küçük çocukların çatışmalara sokulduğu, kontrol noktalarına yerleştirildiği aktarılıyor. 59 cocuktan oluşan bir liste olduğu, listedeki çocuklardan 10'unun, 15 yaşından küçük olduğuna dikkat çekiliyor.



"ZORLA SİLAH ALTINDALAR"

Almanya merkezli Kurd Watch, PYD'nin kişileri zorla silah altına alması ve çocukları asker olarak kullanmasina ilişkin hazırladığı raporda, PYD/YPG tarafından çıkarılan sözde meşru müdafaa kanunuyla kişilerin zorla silah altına alındığı, 12 yaşına kadar küçüklerin de benzer bir uygulamaya tabi tutuldukları belirtiliyor. Raporda, yetişkin militanların Suriye'de eğitim aldıkları, çocukların Kuzey Irak'taki PKK kamplarına götürüldüğü bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanıyor.

