PKK/KCK terör örgütüne lojistik destek sağlayan, Çermik adliyesine ve hükümet konağına yönelik planlanan eylem için keşif-istihbarat çalışmalarında bulunduğu tespit edilen 'Agır' kod adlı N.D. isimli terörist işbirlikçisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Agır kod adlı N.D. isimli terörist işbirlikçisi yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca silahlı terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etme suçundan tutuklanmıştır.
Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.