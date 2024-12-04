PKK'nın kış yapılanmasına darbe: Mağaralar patlatıldı, bombalar imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , sosyal medya hesabından 2024 yılında PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen Gürz operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. 709 adet mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyuran Yerlikaya, bombalı eylemler için hazırlanan 2 ton 100 kilogram kimyasal patlayıcı, 617 kilogram plastik patlayıcı, 97 kilogram TNT ile 194 adet mayın ve canlı bomba yeleğinin ele geçirildiğini açıkladı.

"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, paylaşımında "Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla mücadele etmek." dedi.