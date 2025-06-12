PKK'nın silah bırakma süreci | MSB kaynakları: Teslim olan terörist sayısında artış var
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
MSB kaynaklarından yapılan açıklamada; terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası sahadaki gelişmelerin kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiği ve tedbirler alındığı vurgulandı.
Teslim olan terörist sayısında da artış yaşandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor."
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