PKK'nın silah bırakma süreci | MSB kaynakları: Teslim olan terörist sayısında artış var

Teslim olan terörist sayısında da artış yaşandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor."