PKK'nın silah bırakma süreci nasıl olacak? 4 ayda tamamlanması planlanıyor

PKK'nın fesih kararının ardından gözler, terör örgütünün silah bırakma sürecine çevrildi.

Bu süreci Milli İstihbarat Teşkilatı anbean takip edecek. Ankara'nın planı hazır. Kaynaklara göre, dört ay içerisinde sonuç alınabilir.

NTV Siyaset Yorumcusu Kemal Öztürk, "Stratejik bir planlama var. Aşamalar belli.Takvim belli. Silahların teslim edileceği birimler belli" dedi.



DEM Parti, yeni süreç kapsamında yasal adımlar atılmasını ve Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının düzenlenmesini bekliyor. Kaynaklar, Öcalan’ın şartlarının Ada'da düzeltileceğini, DEM üzerinden temasların devam edeceğini belirtiliyor.



Kaynaklar, PKK'nın fesih açıklamasında yer alan Lozan Barış anlaşmasına yönelik ifadeleri de değerlendirdi. O ifadelerde, Türkiye Cumhuriyeti devletini bağlayan herhangi bir şeyin olmadığı vurgulandı.



Bine yakın örgüt mensubunun suça karışmadığı belirtiliyor ve bunların Türkiye’ye gelmesiyle birlikte topluma kazandırma sürecinin başlayacağı ifade ediliyor.



Kaynaklar, ilk etapta Diyarbakır annelerinin çocuklarının getirilmesinin psikolojik açıdan önemli olacağını belirtiyor.

GÖZLER İSRAİL VE İRAN'IN TAVRINDA

Kaynaklar, İsrail ve İran’ın tavırlarının, Terörsüz Türkiye hedefine zarar verecek boyuta gelmemesi için uyarıların yapıldığını da ifade etti.



İsrail’in bölgede Kürtleri bir vekalet gücü haline getirmeye çalıştığı ancak Türkiye’nin bu konuda kararlı olduğu da vurgulandı. “Eğer vekalet gücü olarak kullanılması ve sınırımıza getirilmesi durumunda bunun savaş nedeni sayılacağını muhataplarımıza iletmiş durumdayız” dendi.