PKK'nın silah bırakma süreci nasıl olacak? 4 ayda tamamlanması planlanıyor
Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakmasının 4 ayda tamamlanması bekleniyor.
PKK'nın fesih kararının ardından gözler, terör örgütünün silah bırakma sürecine çevrildi.
Bu süreci Milli İstihbarat Teşkilatı anbean takip edecek. Ankara'nın planı hazır. Kaynaklara göre, dört ay içerisinde sonuç alınabilir.
NTV Siyaset Yorumcusu Kemal Öztürk, "Stratejik bir planlama var. Aşamalar belli.Takvim belli. Silahların teslim edileceği birimler belli" dedi.
DEM Parti, yeni süreç kapsamında yasal adımlar atılmasını ve Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının düzenlenmesini bekliyor. Kaynaklar, Öcalan’ın şartlarının Ada'da düzeltileceğini, DEM üzerinden temasların devam edeceğini belirtiliyor.
Kaynaklar, PKK'nın fesih açıklamasında yer alan Lozan Barış anlaşmasına yönelik ifadeleri de değerlendirdi. O ifadelerde, Türkiye Cumhuriyeti devletini bağlayan herhangi bir şeyin olmadığı vurgulandı.
Bine yakın örgüt mensubunun suça karışmadığı belirtiliyor ve bunların Türkiye’ye gelmesiyle birlikte topluma kazandırma sürecinin başlayacağı ifade ediliyor.
Kaynaklar, ilk etapta Diyarbakır annelerinin çocuklarının getirilmesinin psikolojik açıdan önemli olacağını belirtiyor.
GÖZLER İSRAİL VE İRAN'IN TAVRINDA
Kaynaklar, İsrail ve İran’ın tavırlarının, Terörsüz Türkiye hedefine zarar verecek boyuta gelmemesi için uyarıların yapıldığını da ifade etti.
İsrail’in bölgede Kürtleri bir vekalet gücü haline getirmeye çalıştığı ancak Türkiye’nin bu konuda kararlı olduğu da vurgulandı. “Eğer vekalet gücü olarak kullanılması ve sınırımıza getirilmesi durumunda bunun savaş nedeni sayılacağını muhataplarımıza iletmiş durumdayız” dendi.
NTV PKK KAMPLARI BÖLGESİNDE
PKK’nın fesih kongresini yapıp silah bırakma kararı almasının ardından örgütün Kuzey Irak ve Kandil Dağı’ndaki üs ve barınma alanlarının akıbeti netleşmeye başladı.
Bölgedeki PKK kampları tahliye edilirken, boşaltılan bölgeye Peşmerge güçleri yerleşecek.
NTV Ekibinden Osman Terkan ve Kameraman Cüneyt Ali Horozal, yıllarca PKK terörünün komuta merkezi olan Kandil bölgesine girdi.
SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI
Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.
Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullanmıştı.
Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.
ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE DESTEK: TARİHİ FIRSAT PENCERESİ AÇILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece ilişkin ilk açıklamasını 30 Ekim 2024'te yapmıştı.
Erdoğan, Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin çağrısıyla elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyduğunu söylemişti.
MHP lideri Bahçeli'nin bu çağrısıyla tarihe istikamet çizdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi açıldığını ifade edip, Bahçeli'ye teşekkür etmişti.
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