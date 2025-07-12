PKK'nın silah bırakması nasıl karşılandı?
Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik açıldı. Çatışmasızlığın turizm ve ekonomiye olumlu etki etmesi beklenirken Diyarbakır anneleri ise PKK'dan bir grubun silahlarını imha etmesinden memnun olduklarını dile getirdi.
Terörsüz Türkiye hedefinde ilk PKK'lı grup silah bıraktı.
Teslim edilen silahlar yakıldı.
Peki, PKK'nın silah bırakması bölgede nasıl karşılandı?
PKK'nın silah bırakması bölgede yaşayanlara umut verdi.
Diyarbakır'da halk, sürecin son aşamasının da tamamlanmasıyla olumlu gelişmeler bekliyor. PKK'nın silah bırakmasıyla oluşacak çatışmasızlık ortamının, turizm ve ekonomi açısından çok faydalı olacağı düşünülüyor.
NTV ekibinden Nizamettin Kaplan, "Silah bırakmadan sonra görüştüğümüz birçok STK temsilcisi bu süreci önemle takip ettiklerini değerlendirdiler. Atılacak adımların önemine de vurgu yaptılar. Türkiye'de güvenlik, ekonomi ve toplumsal barış açısından önemli kazanımlar olacağına vurgu yaptılar." dedi.
Sokaktaki vatandaşların ve esnafın da görüşlerinin benzer olduğuna vurgu yapan Kaplan, "Bu sürecin önemini ve kıymetini toplum daha iyi biliyor. Son birkaç yılda yaşanan güven ortamıyla birlikte tüm kentler neredeyse hiç görmedikleri turist sayısına ulaştılar." diye konuştu.
OTELLERDE YER KALMADI
Diyarbakır ve Mardin'de otellerde yer kalmadığına da değinen Kaplan, "Daha önce kepenklerin kapatıldığı, hendek olaylarının olduğu Diyarbakır'da artık huzur ve güven ortamının olduğu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte özellikle yasal zeminde atılacak adımlar da merakla bekleniyor." ifadelerini kullandı.
DİYARBAKIR ANNELERİ DE MEMNUN
Örgütün feshetme kararı sonrası silah bırakması, evlat nöbetindeki aileleri de umutlandırdı.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler, terör örgütü PKK'dan bir grubun Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"UMUT OLDU"
Anne Bedriye Uslu, 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yaptığını belirterek, dağa götürülen evlatlarının geri dönmesini ve ailelerine kavuşmasını istediklerini söyledi.
Terörsüz Türkiye sürecinin başlatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Uslu, şöyle dedi:
"Bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde bir grup terör örgütünün silah bırakması bize de umut olmuş. İnşallah tüm çocuklar silah bırakacak, silahlarını yakacak. İnşallah o günü görüp hepimiz sevineceğiz. Biz de çocuklarımızı alacağız. Terörsüz Türkiye istiyoruz. İstemiyoruz analar, babalar ağlasın. Herkes evladına kavuşsun istiyoruz. İnşallah çocuklarımız da silah bırakacak, geri dönecek. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli'den razı olsun, bu süreci başlattılar. Gözlerimiz çocuklarımızın yolunda."
SÜREÇ NASIL BAŞLADI?
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yurt Haber
- Pkk