PKK'nın silah bırakması nasıl karşılandı?

Terörsüz Türkiye hedefinde ilk PKK'lı grup silah bıraktı.

Teslim edilen silahlar yakıldı.



Peki, PKK'nın silah bırakması bölgede nasıl karşılandı?



PKK'nın silah bırakması bölgede yaşayanlara umut verdi.



Diyarbakır'da halk, sürecin son aşamasının da tamamlanmasıyla olumlu gelişmeler bekliyor. PKK'nın silah bırakmasıyla oluşacak çatışmasızlık ortamının, turizm ve ekonomi açısından çok faydalı olacağı düşünülüyor.



NTV ekibinden Nizamettin Kaplan, "Silah bırakmadan sonra görüştüğümüz birçok STK temsilcisi bu süreci önemle takip ettiklerini değerlendirdiler. Atılacak adımların önemine de vurgu yaptılar. Türkiye'de güvenlik, ekonomi ve toplumsal barış açısından önemli kazanımlar olacağına vurgu yaptılar." dedi.



Sokaktaki vatandaşların ve esnafın da görüşlerinin benzer olduğuna vurgu yapan Kaplan, "Bu sürecin önemini ve kıymetini toplum daha iyi biliyor. Son birkaç yılda yaşanan güven ortamıyla birlikte tüm kentler neredeyse hiç görmedikleri turist sayısına ulaştılar." diye konuştu.

OTELLERDE YER KALMADI



Diyarbakır ve Mardin'de otellerde yer kalmadığına da değinen Kaplan, "Daha önce kepenklerin kapatıldığı, hendek olaylarının olduğu Diyarbakır'da artık huzur ve güven ortamının olduğu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte özellikle yasal zeminde atılacak adımlar da merakla bekleniyor." ifadelerini kullandı.

