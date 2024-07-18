PKK'nın sözde istihbarat hücresine darbe

MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, PKK’nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları ve İstanbul’da faaliyet gösterdikleri tespit edilen Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalanarak tutuklandı.

PKK'nın sözde istihbarat hücresine darbe
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Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü ’nın sözde istihbarat hücresini çökertti.

MİT’in yoğun çalışmaları sonucu PKK’nın sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalandı.

Topaloğlu’nun illegal yollarla Kandil’e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

PKK'nın sözde istihbarat hücresine darbe - 1

Topaloğlu’nun, ’de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı.

Ayrıca, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye’deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları MİT tarafından tespit edildi.

MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonu ile yakalanan ’lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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