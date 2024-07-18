PKK'nın sözde istihbarat hücresine darbe: Karışıklık çıkartma talimatı verilmiş

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK ’nın sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT’in yoğun çalışmaları sonucu PKK’nın sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalandı. Topaloğlu’nun illegal yollarla Kandil’e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

Topaloğlu’nun, Türkiye’de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı.



Ayrıca, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye’deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları MİT tarafından tespit edildi.



MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK’lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONUN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Topaloğlu'nun PKK'nın sözde basın komitesi kontrolündeki NLP Stratejik Politikalar Araştırmalar Merkezi kurucularından, ağabeyi Osman Topaloğlu'yla irtibatta olduğunu saptayan ekipler, zanlının aldığı talimatla paravan şirket kurduğunu, Savaş üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme sağladıklarını ortaya çıkardı.

KARIŞIKLIK ÇIKARMA TALİMATI

Zanlıların Türkiye içerisinde propaganda yapıp, karışıklık çıkartmak amaçlı talimat aldıklarını ortaya çıkaran ekipler aynı zamanda etki ajanlığı faaliyetleri kapsamında ülke genelinde yasal basın açıklaması ile yürüyüş tarzı eylemlerle karışıklık çıkarmaya çalıştıklarını tespit etti.



MİT'in takibini yaptığı, polis ekiplerinin destek verdiği çalışmanın tamamlanmasının ardından Fatih'te belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

