PKK'nin sözde Mahmur saha sorumlusu etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Mehmet Erdoğanı’ı, Musul/Mahmur’da etkisiz hale getirdi.



MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan’ı terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı’nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi.



Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Ahmet Rubar kod Erdoğan'ı, odağına alan bir operasyon planlandı.

Erdoğan, 21 Mayıs'ta Mahmur’da MİT elemanlarının da yer aldığı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

HPG KONSEY KONSEY ÜYESİYDİ



M. Erdoğan, aynı zamanda, ülkemize yönelik PKK bünyesinde silahlı/bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi’nin yöneticisi olarak faaliyet göstermekteydi.



Erdoğan, uzun yıllar PKK Medya Savunma Alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yaptı. Avaşin ve Hakurk’ta bulunduğu dönemde ülkemize yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendi.



Örgüte katıldığı 1990'lı yıllarda Ağrı Dağı ve İran/Makü-Dambat Grupları Sorumlusu olarak, 2000’li yıllarda da Serhat Eyalet Gücü Sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.

HER YERDE ARANIYORDU



M. Erdoğan, 1990’lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma” suçlarından aranıyordu.