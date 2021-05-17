PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT operasyonuyla PKK'nın Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli teröristin, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, terör örgütlerini bir daha Türkiye'de eylem yapamayacak hale getirmek için sürdürdükleri operasyonlarla hainlerin inlerini başlarına geçirdiklerini söyledi.



Pençe-Kartal Operasyonu'nda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Erdoğan, bu vesileyle müjdeli bir haberi paylaşmak istediğini belirterek, "Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu teröristin, uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürüttüğünü, ardından da Suriye'deki faaliyetlerin başına geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini, inkarı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. PKK/YPG'nin, Irak'ta ve Suriye'de saklanan elebaşlarını ve teröristlerin tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Terör örgütünün bu önemli elebaşının etkisiz hale getirilmesinde görev alan istihbaratçılarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyor, her birinin alınlarından öpüyorum. Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, herhangi bir insanımıza zarar veren, hele hele vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini, bugün bu millete seslenişte hatırlatıyorum."



ASKERİ KANATTA ÖLDÜRÜLEN EN ÜST DÜZEY TERÖRİST



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladığı "Sofi Nurettin" kod isimli terörist Halef El Muhammed'in, bugüne kadar PKK/KCK'nın askeri kanadında etkisiz hale getirilen "sözde" en üst düzey terörist olduğu belirlendi.



İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK merkez komitesi ve HPG askeri konsey üyesi Halef El Muhammed, 8 Mayıs'ta MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan Murat Karayılan ile Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan teröristin, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğu belirtildi.



YPG Suriye genel sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Halef El Muhammed, son olarak şubat ayında Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK'ye karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti.

ÖZEL EKİP KURULDU



Suriye Genel Sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları sırasında TSK'ye karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Halef El Muhammed, örgüt için hezimete dönüşen harekatlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İntikal eden istihbarat raporları doğrultusunda analistler, teröristin Suriye'den ayrıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine Halef El Muhammed'in yerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel ekip kuruldu.



Teröristin yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek, teröristin Irak alanına geçtiğini tespit etti.



Yürütülen çalışmalarda ayrıca, PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye sorumluluğu görevinde bulunan teröristin, Irak alanına geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi.



Bunun üzerine kurulan özel ekip, Halef El Muhammed'in yeni görevi ve Irak'ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Çalışmalarda, teröristin geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruldu.



Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan intikal eden bilgiler doğrultusunda, Halef El Muhammed'in, Gara alanında Murat Karayılan ile sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.



Halef El Muhammed, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.



YEREL MUHATAPLAR DA DOĞRULADI



Halef el Muhammed'in etkisiz hale getirildiği MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi.



MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından ayrıca, teröristin, hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altı çizilerek, öldürülmesinin, örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığı ifade edildi.



Terörist Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirilmesinin yarattığı korku, teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine de yansıdı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında teslim olan bir örgüt mensubu, Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiğinin kadrolar arasında bir dedikodu şeklinde kulaktan kulağa dolaştığını belirtti. Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiğinin örgüt tarafından resmi olarak ilan edilmediğini ifade eden terörist, "böyle bir ismin bile etkisiz hale getirildiği bir ortamda, genç kadroların kendi hayatlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çare bulamadığını" söyledi.



KARAYILAN'IN AKIL HOCASIYDI



Terör örgütüne 1990'da katılan Halef El Muhammed, 1995'te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007'ye kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007'den sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.



2009'da, halihazırda Murat Karayılan'ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG'nin başına getirilen Halef El Muhammed, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticiliklerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda eylemi yönetmişti.



HPG sorumluluğu görevini 2013'te Murat Karayılan'a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Halef El Muhammed, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye genel sorumlusu oldu. Etkisiz hale getirilen teröristin Murat Karayılan'ın "akıl hocası" olduğu da belirtildi.



Suriye genel sorumlusu olarak Suriye sınır hattından Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Halef El Muhammed, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyetleri yönetti.



ÖRGÜT AÇISINDAN YIKICI ETKİLERİ OLACAK



Güvenlik kaynaklarınca, MİT'in sahadan topladığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonun, örgüt üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor.



PKK/KCK yönetimince Irak'ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan, YPG Suriye genel sorumluluğu görevini de yürüten Halef El Muhammed'in, Irak alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilmesinin, "PYD/YPG'nin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu" olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.



Öte yandan, Murat Karayılan ile örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan Halef El Muhammed'in eksikliğinin, örgüt üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak, üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor.



MİT'in sınır ötesinde örgüte yönelik istihbari ve operasyonel çalışmalarının, "en üst düzeyden alt düzeye kadar tüm kadrolar için ne olursa olsun adaletin bir gün tecelli edeceğine dair kuvvetli bir mesaj verdiği" vurgulanıyor.

