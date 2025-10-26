PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına yorumlar

EFKAN ALA: YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK

AK Parti Genel Başkanvekilİ Ala, kararı terörün tasfiyesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

"İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz." diyen Efkan Ala, terörün tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarının açılacağını kaydetti.

Ala, dünyada ve Türkiye'deki gelişmelerin ışığında terörsüz Türkiye sürecinin öneminin net olduğunu vurguladı.

"KAZANAN 86 MİLYON VATANDAŞIMIZ OLACAK"

Efkan Ala şöyle devam etti:

"- Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine, fırsatlarına odaklanarak imkân ve kabiliyetlerini tamamıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine yöneltecek bir Türkiye’nin kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış ve yönünü bize dönmüş kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz; kaybedeni ise ülkemizi ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenler, terörden, kandan ve şiddetten beslenenler olacaktır.

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleri ve dirayetleri ve milletimizin desteği ile ülkemiz, yıllardır her iyinin düşmanı olan bu sorundan kurtulacaktır.

- Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu sürecin sonuca ulaşması için, herkesin katkısının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz."