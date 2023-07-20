PKK'nın ''yurt dışı kasası'' yakalandı

Konya'da PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. PKK terör örgütünün kurucu üyesi ''Fuat'' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi Güllüşan Kandemir gözaltına alındı. Kandemir, terör örgütünün ''yurt dışı kasası'' olarak biliniyordu, toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtıyordu. Şüphelinin evinden 30 yıllık örgüt arşivi çıktı.

PKK'nın ''yurt dışı kasası'' yakalandı

'da örgütü 'nın yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıtan terörist Güllüşan Kandemir Konya'da yakalandı.

30 YILLIK ÖRGÜT ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evinden de 30 yıllık örgüt arşivi çıktı.

PKK'nın ''yurt dışı kasası'' yakalandı - 1

Örgütün ''yurt dışı kasası'' olarak nitelendirilen Güllüşan Kandemir'in, kardeşlerinden  örgütünün kurucu üyesi ''Fuat'' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın, 2021 yılında MİT ve TSK tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü, diğer kardeşi Hayati Deniz Kaytan'ın da ''PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma'' suçundan Bolu'da cezaevinde bulunduğu belirtildi.

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