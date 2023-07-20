PKK'nın ''yurt dışı kasası'' yakalandı

Örgütün ''yurt dışı kasası'' olarak nitelendirilen Güllüşan Kandemir'in, kardeşlerinden örgütünün kurucu üyesi ''Fuat'' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın, 2021 yılında MİT ve TSK tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü, diğer kardeşi Hayati Deniz Kaytan'ın da ''PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma'' suçundan Bolu'da cezaevinde bulunduğu belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin