PKK'nın ''yurt dışı kasası'' yakalandı

Konya'da terör örgütü PKK'nın yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıtan terörist Güllüşan Kandemir Konya'da yakalandı.
30 YILLIK ÖRGÜT ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelinin evinden de 30 yıllık örgüt arşivi çıktı.
Örgütün ''yurt dışı kasası'' olarak nitelendirilen Güllüşan Kandemir'in, kardeşlerinden örgütünün kurucu üyesi ''Fuat'' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın, 2021 yılında MİT ve TSK tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü, diğer kardeşi Hayati Deniz Kaytan'ın da ''PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma'' suçundan Bolu'da cezaevinde bulunduğu belirtildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Haber
- Pkk
- Konya
- Terör
- Son Dakika Haberleri