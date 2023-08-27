PKK'nın Irak-Suriye kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK’nın Irak-Suriye kurye sorumlusu PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu etkisiz hale getirdi.

MİT, Kadri Encu’yu ilk defa Türkiye’de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldığı dönemde takibe aldı.

Son olarak Kadri Encu’nun Irak, Gara’ya geçtiği öğrenildi. MİT’in yerdeki ajanları, Irak-Suriye Kurye Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Kadri Encu’nun her adımını izlemeye başladı.

MİT’in kurduğu ajan ağı, Kadri Encu’nun Irak ve Suriye arasındaki terörist geçişleri ile silah-mühimmatların aktarılmasında rol aldığı, bilgisine ulaştı. MİT’in yerdeki unsurları Irak’taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerinin de Kadri Encu tarafından sağlandığını tespit etti.

Bunun üzerine MİT operasyon için hazırlıklara başladı.

MİT, Kadri Encu'yu adım adım takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. MİT, hassas bir takiple Gara’da yeni bir eylem grubunun toplandığını belirledi.

MİT’in yerdeki ajanları, Doğan Kod Kadri Encu’nun eylem grubuyla toplantı yapacağını öğrendi. MİT operasyon için düğmeye bastı. MİT, nefes kesen takip sonrası Doğan Kod Kadri Encu’yu diğer örgüt mensuplarıyla birlikte toplantı halindeyken etkisiz hale getirdi.

Kadri Encu kimdir?

PKK/KCK Irak-Suriye Sorumlusu Doğan Kod Kadri Encu, örgütün kırsal kadrolarına 2006’da katıldı ve Irak,Zap alanına geçerek Türkiye’de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldı.

Daha sonra Irak/Haftanin alanına geçerek örgütün kurye çalışmalarında tecrübe edindi. Encu, 2015-2017 yılları arasında PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan’ın korumalığını yaptı, Ocak 2018’de Irak-Suriye Aktarım Sorumlusu olarak Irak, Gara alanına geçti. Kurye sorumluğu dışında örgütün Dış İlişkiler biriminin çalışmalarında da yer aldı. Örgüt mensuplarının Irak içerisinde ve Irak-Suriye arasındaki aktarımlarını organize etti.



Bölücü terör örgütüne zaman ve mesafe tanımaksızın her yerde darbe indiren MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarını aralıksız süreceğini gösterdi.