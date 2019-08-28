Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

Güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımıyla Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında başlatılan "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Midyat ilçesinden yönetiyor.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin'de operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor. Operasyon, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla düzenleniyor.

Operasyon kapsamında 3 ilde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 117 operasyonel tim görev alıyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANI'NDAN AÇIKLAMA

Harekata ilişkin açıklama yapan Jandarma Genel Komutanı Çetin "Kıran-2 Operasyonu'nu başlattık. Sadece Mardin değil, Şırnak ve Batman illerimizi de kapsıyor" dedi. Çetin şöyle devam etti:

"Operasyona 117 tim katılıyor, bin 750 personel katılıyor. Zaman zaman sayılar artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla en son terörist etkisiz hale getirilene kadar 12 ay operasyonlara devam ettik. Şu anda yurtiçinde terörist sayısı 600'ün altında. Teröristler artık eylem yapamaz hale gelmiştir. Sonuncusu temizlenene kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz. Biraz önce Sayın İçişleri Bakanımız aradı ve birliklerimize başarılar diledi. Bizim operasyonlarda taktiğimiz alan hakimiyetini sağlamak, neredeyse teröristlerin inlerine girilecek, giriliyor ve girilmeye devam edilecek. Vermiş olduğumuz emir teröristi ara, bul ve yok et. Dün akşamdan bu yana operasyon planlandığı gibi devam ediyor."