İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK’yı söktük, psikolojik olarak da perişan ettik. Kendi içlerindeki her konuşmalarında gözyaşları var, 'yandık, bittik, çıkamıyoruz.' Bu iyi günleriniz fitil fitil burnunuzdan getireceğiz." dedi.



Soylu, Kastamonulular Dayanışma Derneği tarafından Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Kastamonulular Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek geleceğe önemli ve sağlam bir adım attıklarını söyledi.



Son iki yılda, çok farklı ve tehlikeli bir cepheleşme ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran Soylu, bugün rotasından, geçmişinden ve tarihinden kopmayan bir Türkiye olduğunu belirtti.



Soylu, yıllardır PKK terörüyle mücadele ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bunun bir de siyasi kolu var. Kimse kusura bakmasın ben ona bir parti demem, kim ne derse desin. Parti dediğinin memlekete has, özellikli işleri olur. Onlar PKK'nın siyasi koludur. Ben onlara milletvekili de demem. Kendime de hakaret milletime de hakaret sayarım. Onlar terörün vekili. Onlar terör örgütlerinin, PKK'nın vekili. Bu milletin asaletine uygun değil, onların milletvekili sıfatıyla sıfatlandırılmaları. Bunların yönettiği belediyelerde PKK'nın birer elemanı belediye binasında neredeyse gizli yönetici gibi çalışıyordu. Hani bize kızıyorlar şimdi 'kayyum verdiler' diye. Siz o belediyeler seçildiği gün Kandil'den kayyum atadınız oraya. Oradakiler kukla. Bunların il ve ilçe başkanlıkları, Kandil'e servis çekiyor, eleman temin ediyor.



Bunların güya milletvekillerinin şahsi araçlarının bagajından Kandil'e götürülen silahlar çıkıyor. Hatta polis tarafından aranan yaralı teröristler, bu vekillerin evlerinde saklanıyor, belediyenin araçları bombalı eylemlerde kullanılıyor. Terörist cenazelerine gönderiliyor. Ama o eskidendi tabii. Hadi şimdi o vekiller terörist cenazelerine gitsinler de göreyim. Bugün Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'a gidecek diye kendi parti binalarında Apo'nun çıkması için güya açlık grevi yapacaklardı, buna da müsaade etmedim. PKK bayrakları donatacaklar ve en önemlisi bu partinin yöneticileri de zaten PKK'nın emrinde olduklarını inkar etmiyor. Geçen 24 Haziran seçimlerinde, CHP tuttu her evden bu parti için bir oy istedi."



"GÜNEYDOĞU'NUN HER YERİNDE 24 SAAT HUZUR VAR"

Dış güçlerin on yıllardır bu milletin yakasından düşmediğini belirten Soylu, Türkiye’nin hep düşkün, kuvvetsiz ve kudretsiz olmasını istediklerini, bütün dünyaya hükmü geçen bir ülke olmasını istemediklerini anlattı.



Soylu, Türkiye'ye karşı atılan adımların bir türlü durmadığını, Gezi Parkı olaylarının da aynı amaçla yapılan saldırılar olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığına dikkati çeken Soylu, "Eski Türkiye'de değiliz. Ne oldu? 'Afrin'e girme' dedi, Amerika. Biz girdik. PKK'yı oradan kazıyıp söküp attık. Ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar. Çünkü burası eski Türkiye değil. Memleketimizle, ülkemizle, devletimizle, milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Doğu ve Güneydoğu'nun dağlarında kuş uçurtmuyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun her yerinde bugün 24 saat huzur var. Hadi bakalım PKK orada haraç kessin. Hadi bakalım 13-14 yaşındaki kızları dağa götürüp o hayvan Murat Karayılan'la, Cemil Bayık'ın masasına meze yapsın da görelim. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet tarihinin en önemli uyuşturucu operasyonlarını yaptıklarını anlatan Soylu, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin verileri paylaştı.



"HIRSIZLARIN DA İFLAHINI KESMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Soylu, güçlü bir Cumhur İttifakı'yla Türkiye'ye yapılan saldırıları engellemek istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz çocuklarımızı o dağlara neden gönderiyoruz? Ezanımıza, özgürlüğümüze, hürriyetimize sahip çıksınlar diye gönderiyoruz. Teröre destek olan belediyeleri neden görevden aldık? Teröre destek veren vekilleri bir gece yarısı niye aldık da dört duvar arasına koyduk. Bu adımları atmamızın sebebi şu, Esenyurt'u biliyorsunuz. Son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük sayı şu andaki sayı. İflahlarını kestik, kesmeye de devam edeceğiz. O 30 yılın en düşük sayısında 2018 de Esenyurt HDP binasından gidiyor insanlar dağa. Pay en çok onda biliyor musunuz. Doğu ve Güneydoğu'daki bu yapıyı kestiğimiz için. Biz onların dağa kazandırdıklarından üç katı fazla her yıl teslim alıyoruz. Aynı zamanda aileleriyle beraber irtibata girip ikna ettirip adalete teslim ettiriyoruz. PKK’yı söktük, psikolojik olarak da perişan ettik. Kendi içlerindeki her konuşmalarında gözyaşları var, 'yandık, bittik, çıkamıyoruz.' Bu iyi günleriniz fitil fitil burnunuzdan getireceğiz."



Bakan Soylu, İstanbul'daki hırsızlık oranlarına ilişkin bilgiler de vererek, "Bir şey daha söyleyeceğim dün için çok uzun yıllardan beri ilk kez Fatih'te bir hırsızlık olmadı. Bu önemli bir şey. Sadece uyuşturucu satıcılarının değil, sadece PKK'nın değil, sadece DEAŞ'ın değil, sadece FETÖ'nün değil hırsızların da iflahını kesmek için mücadele ediyoruz. 2018 yılında 275 organize suç çetesini çökerttik. 10'u ulusal bazda." şeklinde konuştu.



Soylu, konuşmasının sonunda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan için vatandaşlardan destek istedi.