Plaj dönüşü acı olay: İki aylık Deren Lima yaşamını yitirdi, halası gözaltında

Kazada sürücüler Yüksel D., Yavuz Y. ve Fırat D. hafif, Deren Lina Dereli ise ağır yaralandı.

O sırada karşı yönden gelen 34 GBH 966 plakalı otomobille yolda ilerleyen Yavuz Y.'nin kullandığı araç, sollama yapan otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Öğle saatlerinde 34 FEH 511 plakalı otomobille plajdan dönen sürücü Yüksel D., hatalı sollama yaptı.

HATALI SOLLAMA KAZAYA NEDEN OLDU

Edinilen bilgiye göre Yüksel D., Fırat D. ve iki aylık Deren Lina Dereli ile plaja gitti.

Sarıyer'de hatalı sollama yapan araç kaza yaptı, iki aylık Deren Lima Dereli yaşamını yitirdi.

Kaza yeri o yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi

İKİ AYLIK DEREN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan üç kişiyi ambulansla çevredeki hastenelere sevk etti.

Ağır yaralanan Deren Lina Dereli ise Sarıyer Çayırbaşı yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki aylık Deren Lina, hastanedeki tüm müdahelelere rağmen dün saat 02.00 sıralarında kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.

HALA GÖZALTINA ALINDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ölen bebeğin halası olduğu öğrenilen sürücü Yüksel D.'yi gözaltına aldı.

Jandarma karakolunda ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Yüksel D., taksirle öldürme ve taksirle yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi.