Plajda içki içtikten sonra girdiği denizde boğuldu

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla deniz kenarında içki içtikten sonra suya giren Erdal Açıcı kayboldu. Yapılan çalışma sonucu Açıcı’nın denizden cansız bedeni çıkarıldı.

Plajda içki içtikten sonra girdiği denizde boğuldu

'ta Uzunkum Plajı’nda Erdal Açıcı arkadaşlarıyla deniz kenarına gitti. Plajda içki içtikten sonra serinlemek için arkadaşlarıyla suya giren Açıcı, gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine polis, AFAD ve sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri suda arama çalışması başlatırken diğer ekipler karada çalışmayı sürdürdü. Bu sırada haber alan Açıcı’nın yakınları da sahile geldi. Ekiplerin çalışması sonucu Açıcı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Sahilde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğulurken, Açıcı’nın cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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