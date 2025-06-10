Plajda köpek balığı korkusu: Sahil boşaltıldı; güvenlik güçleri harekete geçti, gerçek başka çıktı

Mersin'deki bir plajda köpek balığı korkusu yaşandı. Plaj boşaltıldı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri keşfe çıktı. Ancak köpek balığı sanılan hayvan, caretta caretta çıktı.

Plajda köpek balığı korkusu: Sahil boşaltıldı; güvenlik güçleri harekete geçti, gerçek başka çıktı

Mersin'de havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonu da başladı. Bayram tatilini fırsat olarak değerlendirmeye gelenler, güneş ve denizin tadını çıkardı.

Denizde beliren canlılar nedeniyle zaman zaman köpek balığı tedirginliği de yaşandı.

Önceki gün Erdemli ilçesi Kocahasanlı sahilinde tatilcilerin fark ettiği karartının köpek balığı olduğu düşüncesiyle deniz boşaltıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de bölgede keşif yaptığı ancak köpek balığı olmadığı belirlendi.

Plajda köpek balığı korkusu: Sahil boşaltıldı; güvenlik güçleri harekete geçti, gerçek başka çıktı - 1 Caretta caretta

KÖPEK BALIĞI SANILAN HAYVAN CARETTA CARETTA ÇIKTI

Son günlerde üreme için kıyılarına yoğun olarak gelen İribaş Deniz Kaplumbağası olarak bilinen caretta carettaların bölgede olduğu, 50 yaşlarında olanların iri yapısı ile dikkat çektiği bildirildi.

Sosyal medyada "Mersin'de köpekbalığı görüldüğü" başlığıyla paylaşılan görüntülerin ise aslında Kıbrıs Girne Alsancak Bölgesi'nde çekildiği ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DE HANGİ TÜR KÖPEK BALIKLARI VAR

Mersin Üniversitesi'nden (MEÜ) Prof. Dr. Deniz Ayas konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayas, karasularında kısa yüzgeçli mako, esmer köpek balığı, camgöz, mavi köpek balığı gibi birçok türün bulunduğunu söyledi.

Plajda köpek balığı korkusu: Sahil boşaltıldı; güvenlik güçleri harekete geçti, gerçek başka çıktı - 2 Sahilde korkuya neden olan olay sonrası ekipler bölgede inceleme yaptı

Bu türlerin kıyılara yakın noktalarda görülmesine değinen Ayas, bu durumun sadece 'ye özgü olmadığını, başta olmak üzere birçok ülke kıyılarında köpek balıklarının gözlenmesinde artış yaşandığına dikkat çekti.

Korkulacak bir durum olmadığını ifade eden Ayas, şöyle devam etti:

"Ülkemizin sahilleri, turizm açısından ve köpek balıkları açısından dünyanın en güvenilir deniz alanlarına sahip.

Tabii belli dönemlerde köpek balıkları belli noktaları üreme ve yavru bakım alanı olarak kullanmak için gelebiliyorlar ama bunların turizm bölgeleri dışındaki alanlar olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim.

Onun dışında köpek balıkları özellikle Akdeniz'in orta kısımlarını kullandığı için özellikle de turizm sezonu içerisinde insan ile karşılaşmalarının çok nadir olabileceğini söyleyebilirim."

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...