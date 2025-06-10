Plajda köpek balığı korkusu: Sahil boşaltıldı; güvenlik güçleri harekete geçti, gerçek başka çıktı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de bölgede keşif yaptığı ancak köpek balığı olmadığı belirlendi.

Önceki gün Erdemli ilçesi Kocahasanlı sahilinde tatilcilerin fark ettiği karartının köpek balığı olduğu düşüncesiyle deniz boşaltıldı.

Mersin'de havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonu da başladı. Bayram tatilini fırsat olarak değerlendirmeye gelenler, güneş ve denizin tadını çıkardı.

Ayas, Türkiye karasularında kısa yüzgeçli mako, esmer köpek balığı, camgöz, mavi köpek balığı gibi birçok türün bulunduğunu söyledi.

Sosyal medyada "Mersin'de köpekbalığı görüldüğü" başlığıyla paylaşılan görüntülerin ise aslında Kıbrıs Girne Alsancak Bölgesi'nde çekildiği ortaya çıktı.

Son günlerde üreme için Akdeniz kıyılarına yoğun olarak gelen İribaş Deniz Kaplumbağası olarak bilinen caretta carettaların bölgede olduğu, 50 yaşlarında olanların iri yapısı ile dikkat çektiği bildirildi.

Sahilde korkuya neden olan olay sonrası ekipler bölgede inceleme yaptı

Bu türlerin kıyılara yakın noktalarda görülmesine değinen Ayas, bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, başta Akdeniz olmak üzere birçok ülke kıyılarında köpek balıklarının gözlenmesinde artış yaşandığına dikkat çekti.

Korkulacak bir durum olmadığını ifade eden Ayas, şöyle devam etti:

"Ülkemizin sahilleri, turizm açısından ve köpek balıkları açısından dünyanın en güvenilir deniz alanlarına sahip.

Tabii belli dönemlerde köpek balıkları belli noktaları üreme ve yavru bakım alanı olarak kullanmak için gelebiliyorlar ama bunların turizm bölgeleri dışındaki alanlar olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim.

Onun dışında köpek balıkları özellikle Akdeniz'in orta kısımlarını kullandığı için özellikle de turizm sezonu içerisinde insan ile karşılaşmalarının çok nadir olabileceğini söyleyebilirim."