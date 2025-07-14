Plajda operasyon: Polis denizde yakaladı
Hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Sinop'ta denizde yakalandı.
Hakkında hırsızlık, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Sinop'ta denizde yakalandı.
Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Murat Boran’ın Sinop’ta saklandığını tespit etti.
DENİZDE YÜZDÜĞÜ SIRADA YAKALANDI
Şüphelinin yerini belirleyen ekipler, Sinop’a giderek yürüttükleri üç günlük teknik ve fiziki takip sonucu Boran'ı denizde yüzdüğü sırada yakaladı.
Boran, emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirilerek cezaevine teslim edildi.
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