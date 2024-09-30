Plajda oyun faciayla bitti: Kumların altında kalan Ezgi öldü, Ahmet yaralı
Antalya’da plajda oyun oynayan 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile Ahmet Serdar Ünver, kayan kum tepeceğinin altında kaldı. Olayda, nefes borusuna kum kaçan Ezgi kurtarılamadı, Ahmet ise hastanede tedavi altına alındı.
Antalya’nın Kumluca ilçesinde plajda oynarken üzerlerine kayan kum tepeciğinin altında kalan çocuklardan biri öldü, diğeri yaralandı.
Kum Mahallesi’nde 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile Ahmet Serdar Ünver, Obalar mevkisindeki plajda dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin yakınında oynamaya başladı.
Çocuklar, bir süre sonra kayan kum tepeciğinin altında kaldı.
Çevredekiler çocukları kumdan çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan Ezgi Yavuz kurtarılamadı, Ahmet Serdar’ın ise tedavisi sürüyor.
NEFES BORUSUNA KUM KAÇTI
İlköğretim 3’üncü sınıf öğrencisi Ezgi Yavuz'un, nefes borusuna kum kaçması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
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