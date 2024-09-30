Plajda oyun faciayla bitti: Kumların altında kalan Ezgi öldü, Ahmet yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde plajda oynarken üzerlerine kayan kum tepeciğinin altında kalan çocuklardan biri öldü, diğeri yaralandı.



Kum Mahallesi’nde 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile Ahmet Serdar Ünver, Obalar mevkisindeki plajda dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin yakınında oynamaya başladı.



Çocuklar, bir süre sonra kayan kum tepeciğinin altında kaldı.



Çevredekiler çocukları kumdan çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.