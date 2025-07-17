Plajda panik anları: Bir anda suda çırpınmaya başladı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde fırtınalı havada denize giren 10 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi.
Bursa'da 10 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, Mudanya ilçesi sahilinde meydana geldi.
İddiaya göre, ailesiyle birlikte denize gelen 10 yaşındaki çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden çevredekiler hemen suya girerek çocuğu kıyıya çıkardı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Bu sırada sahilde bulunan bir sağlık personeli çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
Nefes almaya başlayan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi olan küçük çocuk ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.
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