Plajda pes dedirten eğlence. Cankurtaran kulesini söktüler

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Karaburun Sahili'nde bir grup cankurtaran kulesini yerinden söküp, atlama platformu yaptı.

Olay, Karaburun Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, denize giren bir grup sahilde cankurtaranların vatandaşları gözetlemek amacıyla kullandığı gözetleme kulesini bulunduğu yerden sökerek deniz içerisine taşıdı.

Grup daha sonra gözetleme kulesini denize atlama platformu olarak kullanırken, yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DENİZE TAŞIYIP TEK TEK ATLADILAR

Görüntülerde gruptakilerin gözetleme kulesini yerinden sökerek denize taşıdığı ve sırayla kule üzerinden denize atladığı görüldü.

Jandarma ekipleri kamu malına zarar veren gruptakilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.