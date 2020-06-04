Plajda yüzmeyene maske zorunluluğu

Muğla'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında plaj alanlarında yüzmeyenlere maske takma zorunluluğu getirildi.



Valilik binasında Vali Esengül Civelek başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, kontrollü normalleşme sürecinde alınacak önlemler görüşüldü.



Toplantıda alınan kararlar gereği, çay bahçeleri, dernek lokalleri, kahvehane, kıraathane, lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri saat 22.00'ye kadar açık kalacak, buralarda yeme içme dışında maske kullanımı sürdürülecek.

AÇIK HAVADA DA SOSYAL MESAFE



Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacak, açık alanlar da dahil işlemenin tamamı sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenecek. İşletmelerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi bulundurulmayacak.



Market, bakkal gibi işletmeler ise hijyen tedbirlerini almak kaydıyla faaliyetlerini saat 23.00'e kadar sürdürebilecek.



ŞEZLONGLAR ARASINDA 1,5 METRE MESAFE OLACAK



Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi Covid-19 belirtisi olanlar ve hastalarla temasta bulunduğu belirlenenler, plaj gibi yüzme alanları, park, bahçe ve rekreasyon yerlerini kullanamayacak. Yüzme dışındaki etkinliklerde plaj alanlarında maske takılması esas olacak.



4 METREKAREYE BİR KİŞİ

Plajlarda şezlong ve şemsiyeler arasında en az 1,5 metre mesafe bulunacak, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde plajların kullanılması planlanacak.



Localarda mesafe kurallarına uygun düzenleme yapılarak, 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Kişilerin hijyen açısından kendilerine ait plaj havlusu getirmesi ve kullanması teşvik edilecek.



YURTDIŞINDAN GELENE TEST



Muğla'da bulunan iki uluslararası havalimanında yurtdışından gelen yolcular için test yapılacak. Test sonucu pozitif çıkanlar, hastanelerde tedavi altına alınacak.



İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kurul üyesi kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

