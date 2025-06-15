Plajlarda çevre temizliği yapıldı
Tekirdağ'da çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli ile liman çalışanları sahilde atık topladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Asyaport Limanı iş birliğinde Barbaros Mahallesi'ndeki Barbaros Plajı ve Kumbağ Mahallesi’ndeki Gündal Plajı’nda kıyı temizliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında sahil boyunca pet şişeler, sigara izmaritleri ve çeşitli katı atıklar toplanırken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince de deniz dibi taraması yapılarak su altındaki atıklar çıkarıldı.
Çalışmaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli ile Asyaport çalışanları katıldı.
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