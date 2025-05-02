Plaka tanıma sistemi cinayeti çözdü! Çapraz sorguda itiraf etmek zorunda kaldı
Giresun'da kaybolan Yusuf Alim isimli kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Plaka tanıma sistemi üzerinden yola çıkan ekipler, cinayeti Nuri A.'nın işlediğini belirledi.
Giresun'da kaybolan adamın öldürüldüğü ortaya çıktı.
Doğankent'teki evinden önceki gece saat 01.00 sıralarında ayrılan Yusuf Alim'den bir daha haber alınamaması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi.
Kayıp ihbarının ardından ekipler geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.
Yapılan araştırmalar sonucunda, Alim'in bir araca binerek Tirebolu yönüne doğru hareket ettiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve telefon görüşmeleri mercek altına alındı.
Elde edilen veriler, 46 yaşındaki Nuri A.'ya ait 28 TA 023 plakalı aracı işaret etti.
OLAY GECESİ TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞLER
Daha önce hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Nuri A.'nın, olay gecesi Yusuf Alim ile telefonla görüştüğü tespit edildi.
Gözaltına alınan Nuri A. çapraz sorgu sırasında cinayeti itiraf etti.
Alim'i öldürdüğünü kabul eden zanlı, cinayet silahını Harşit Deresi'ne attığını söyledi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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