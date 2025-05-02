Plaka tanıma sistemi cinayeti çözdü! Çapraz sorguda itiraf etmek zorunda kaldı

Giresun'da kaybolan adamın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Doğankent'teki evinden önceki gece saat 01.00 sıralarında ayrılan Yusuf Alim'den bir daha haber alınamaması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi.

Kayıp ihbarının ardından ekipler geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Alim'in bir araca binerek Tirebolu yönüne doğru hareket ettiği belirlendi.