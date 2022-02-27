Plakaları söküp, drift yapan alkollü sürücüye 14 bin lira ceza

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından, Borazanlar Mahallesi'ndeki kavşakta plakaları sökülmüş bir otomobil ile drift yapıldığını tespit etti.

Kavşaktaki trafiğe engel olarak yaklaşık 2 dakika boyunca drift yapan otomobilin sürücüsü S.Y.G.'ye (25), ‘alkollü araç kullanmak’, ‘aracın plakalarını sökmek’ ve ‘drift yapmak’ suçlarının ilgili maddeleri gereğince toplam 14 bin 39 lira para cezası kesildi.

Ayrıca alkollü araç kullandığı için sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobil de trafikten men edildi.

