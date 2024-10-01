Plakasını bantla kapatan sürücüler radara yakalandı

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyoldan geçerken yol üstündeki kantar ölçüm istasyonuna, gişe ücretine ve hız ihlalleri uygulamalarına yakalanmamak için plakasının üzerini bantla kapatan sürücüleri radar kontrollü sırasında tespit etti. Tespit edilen araçlar durdurularak, sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 37 bin 153 lira para cezası kesildi.