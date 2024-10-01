Plakasını bantla kapatan sürücüler radara yakalandı

Şanlıurfa'da otoyoldan geçerken yol üstündeki kantar ölçüm istasyonuna yakalanmamak için aracının plakasını bantla kapatan sürücüler, radara yakalandı.

Plakasını bantla kapatan sürücüler radara yakalandı

- otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyoldan geçerken yol üstündeki kantar ölçüm istasyonuna, gişe ücretine ve hız ihlalleri uygulamalarına yakalanmamak için plakasının üzerini bantla kapatan sürücüleri radar kontrollü sırasında tespit etti. Tespit edilen araçlar durdurularak, sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 37 bin 153 lira para cezası kesildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Prefabrik iş yerinin içinden geçen araç başka iş yerine çarparak durdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...