Plakasını bantladı, yakalanınca "Cenazem var" dedi
Aksaray'da aracının plakasını bantla kapatan bir sürücü polise yakalanınca cenazesi olduğunu iddia etti.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 24 plakalı bir otomobilin harf ve rakam grubunun kapalı olduğunu fark etti.
Bunun üzerine aracın ilerlediği Aksaray-Ankara Karayolu Tacin Mahallesi kavşağında önlem alan polis, otomobili durdurdu.
Araçtan inen sürücü Ş.K.A., polise "Cenazem var." diye kendini savundu.
Sürücü hakkında "Okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak" suçundan 4 bin TL idari para cezası uygulandı.
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