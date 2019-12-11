Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan TIR sürücüsüne 412 lira ceza

Afyonkarahisar'da, kantar denetiminden kaçmak için plakası gizlendiği belirlenen TIR geçici olarak trafikten men edildi. Sürücüye 412 lira para cezası uygulandı.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde denetleme kantarından kaçmak için plakasını tıraş köpüğü ile kapatan sürücüye para cezası verildi.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 62. kilometresindeki kantar denetiminden kaçmak isteyen TIR sürücüsü H.D., aracının ön plakasını söktü, dorsedeki plakayı da tıraş köpüğüyle kapattı.

Bu şekilde kantara çıkmayıp, yoldaki kamera kayıtlarına girmekten de kurtulan TIR sürücüsü, yolda denetleme yapan Sandıklı Jandarma Trafik ekiplerinin dikkati üzerine durduruldu.

Aracın ön plakasının sökük olduğunu, arka plakasının da tıraş köpüğüyle kapatıldığını gören ekipler, sürücüye 412 lira para cezası uyguladı.

TIR, geçici olarak trafikten men edildi.

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