Plastik fabrikasında feci olay: Bacakları koptu

Antalya'da plastik kırım makinesine düşen Özbekistan uyruklu işçinin iki bacağı, diz altından koptu.

Plastik fabrikasında feci olay: Bacakları koptu

Döşemealtı ilçesi Kırkgöz Sanayi Sitesi’ndeki hurdacılar sitesinde bir plastik fabrikasında çalışan Özbekistan uyruklu Kudratov Mırzokhıd, sert plastik malzemeyi ayaklarıyla kırım makinesinin içine ittirdiği sırada dengesini kaybederek makineye düştü.

Kazayı gören fabrikadaki diğer işçilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, işçiyi makineden çıkardı. Makinenin çarklarının iki bacağını diz altında kopardığı Mırzokhıd, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Plastik fabrikasında feci olay: Bacakları koptu - 1

Sanayi sitesinde çalışan bir esnaf, "Çalışırken bağırma sesi duydum, ondan sonra itfaiye geldi. Vatandaş, makinenin içine düşmüş. Kırım makinesine bacakları sıkışmış. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. Sadece yardım etmeye çalıştık." dedi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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