Plastik kasa deposunda yangın: Simsiyah dumanlar kapladı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde plastik kasa dolu bir depoda yangın çıktı.

Simsiyah duman gökyüzüne yükselirken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Ahmetli ve Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri yangına sevk edildi.

DEPODAKİ KASALAR ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucunda alevler söndürülürken, depodaki çok sayıda kasa zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

