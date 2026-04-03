Platformlar kabul etti, sosyal medyada TC kimlik numaralı dönem başlıyor

Sosyal medyada anonim hesap devri kapanıyor. Artık kullanıcılar, sosyal medya uygulamalarına kimlikleriyle üye olabilecek.

Konuyla ilgili Diyarbakır'da katıldığı TÜGVA İhtisas Akademisi 26 Lansmanı'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sosyal medyada bir kişi eğer bir hesap açıyorsa, bir suç işliyorsa bunun mutlaka bir karşılığı olması lazım." dedi.

Sosyal medyanın da bir hukuku ve kuralı olması gerektiğini belirten Bakan Gürlek, "Sahte hesap açıyorlar. Olayları farklı anlatıyorlar. Bizim burada birçok meslektaşımız var. Hakim savcı, arkadaşlarımız var. Yani sosyal medyada yargılamalar yapılıyor, kararlar veriliyor, hükümler veriliyor." ifadelerini kullandı.

ÜYE OLMAK İSTEYENLER KİMLİK BİLGİLERİYLE ÜYE OLACAK

Sosyal medya sitelerine üye olmak isteyenlerin kimlik bilgileriyle üye olabileceğini belirten Bakan Gürlek, ilgili şirketlerle de görüştüklerini ve bu adımı şirketlerin de kabul ettiğini anlattı.

Gürlek şunları kaydetti:

"- Geçiş süreci olacak. Yani bu sahte hesapların kapatılması için bir geçiş süreci olacak. Yani burada sosyal medya hesabını gerçek kimliğiyle kullanmayan sahte hesaplar ya da bot hesaplar dediğimiz hesapların da kapatılması için bir geçiş süreci olacak.

- Onlar da bu kurallara uymuyorsa uyumadıkları takdirde sosyal medya platformlarında bunları kapatacaklar. Biz hazırlıyoruz paketi meclise sunuyoruz. İnşallah mecliste milletvekillerimiz de bu konuya çok önem veriyor.

- Bunun kısa sürede yasalaşması gerekiyor. Yasalaştıktan sonra da bir geçiş süreci var. Çünkü bunun altyapısının sağlanması gerekiyor. Üç aylık sürede herkes sosyal medya gerçek kimliği ile girmiş olacak."