Platformun kırılmasıyla 30 metre yükseklikten düşen işçi öldü

Olay, 5 numaralı yüksek fırında meydana geldi. Emrah Yılmaz isimli işçi gaz borusunu temizlediği sırada iddiaya göre buhar nedeniyle çürüyen platformun kırılması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine düştü.

Feci olayda talihsiz işçi ağır yaralanırken ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.