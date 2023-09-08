Platformun kırılmasıyla 30 metre yükseklikten düşen işçi öldü

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'de (KARDEMİR) çalışan Emrah Yılmaz isimli işçi, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Platformun kırılmasıyla 30 metre yükseklikten düşen işçi öldü

Olay, 5 numaralı yüksek fırında meydana geldi. Emrah Yılmaz isimli gaz borusunu temizlediği sırada iddiaya göre buhar nedeniyle çürüyen platformun kırılması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine düştü.

Feci olayda talihsiz işçi ağır yaralanırken ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Platformun kırılmasıyla 30 metre yükseklikten düşen işçi öldü - 1

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Yılmaz'ın 6 Eylül'de doğum günü olduğu öğrenildi.

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