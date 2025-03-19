Platonik aşk dehşetinde ilginç savunma: "Yapay zekayla aklımı okudular"

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde geçen sene iki kişiyi öldürüp, biri polis üç kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Eren Uzuner Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Uzuner, mahkemede yaptığı savunmada, aklının yapay zeka tarafından okunduğunu, içinden geçen sözlerin şarkıcılara satıldığını iddia etti.

Sanık Uzuner, Fatma Özdemir'i çay ocağında otururken silahla hedef aldı.

Fatma Özdemir'e karşı hisler beslediğini belirten sanık, "Beni sürekli aşağılayıp dalga geçtiler, nedenini sorguladım ve yapay zekayla aklımı okuduklarını öğrendim. Psikolojik baskıya dayanamayarak olayı gerçekleştirdim." dedi.



Mahkemede söz alan maktul Fatma Özdemir'in kardeşi Selen Özdemir, sanığın daha önce de tehditlerde bulunduğunu belirterek en ağır cezayı almasını istedi.



Silahlı saldırıda yaralanan S.D., N.Ç.K. ve polis memuru Ö.K. de sanığın canavarca bir hisle hareket ettiğini söyleyerek ağır ceza talep etti.



Saldırıda yaşamını yitiren Barkın Perçin