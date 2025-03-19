Platonik aşk dehşetinde ilginç savunma: "Yapay zekayla aklımı okudular"
Tekirdağ'da platonik aşk beslediği Fatma Özdemir ile yanında gördüğü adamı silahla vurarak öldüren Eren Uzuner hakim karşısına çıktı. Uzuner, savunmasında yapay zekayla aklının okunduğunu iddia etti.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde geçen sene iki kişiyi öldürüp, biri polis üç kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Eren Uzuner Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Sanık Uzuner, mahkemede yaptığı savunmada, aklının yapay zeka tarafından okunduğunu, içinden geçen sözlerin şarkıcılara satıldığını iddia etti.
Fatma Özdemir'e karşı hisler beslediğini belirten sanık, "Beni sürekli aşağılayıp dalga geçtiler, nedenini sorguladım ve yapay zekayla aklımı okuduklarını öğrendim. Psikolojik baskıya dayanamayarak olayı gerçekleştirdim." dedi.
Mahkemede söz alan maktul Fatma Özdemir'in kardeşi Selen Özdemir, sanığın daha önce de tehditlerde bulunduğunu belirterek en ağır cezayı almasını istedi.
Silahlı saldırıda yaralanan S.D., N.Ç.K. ve polis memuru Ö.K. de sanığın canavarca bir hisle hareket ettiğini söyleyerek ağır ceza talep etti.
Mahkeme heyeti, maktul Fatma Özdemir'in babasının müşteki olarak dosyaya eklenmesine, yaralanan kişilerin Adli Tıp Kurumu raporlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 Ekim 2024'te meydana gelen olayda, Eren Uzuner adlı şahıs, uzun süredir platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i çay ocağında otururken silahla hedef aldı.
Önce yanında oturan Barkın Perçin'e ateş eden Uzuner, ardından Fatma Özdemir'i vurdu. Olayın ardından çalıştığı ev eşyası satan mağazaya giderek iş arkadaşlarını da silahla yaralayan sanık, kaçarken bir polisi daha yaralamıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Platonik Aşk
- Tekirdağ Süleymanpaşa
- Yapay Zeka
- Cinayet