PMYO parkur sınavı ne zaman? 2024 PMYO sınav tarihi

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO)’na başvurularda süreç sona erdi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024-2025 eğitim - öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacak. İşte, 2024 PMYO başvurularında son gelişmeler...



PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Adaylar, 23 - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yaptı.



Başvuruların sonuçlarına dair ise henüz bilgiler netleşmedi.



Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.



2024 PMYO SINAVLARI NE ZAMAN?



2024 yılı PMYO fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına dair tarih bilgisi Polis Akademisi tarafından ilan edilecek.

