PMYO parkur sınavı ne zaman? 2024 PMYO sınav tarihi

PMYO başvuru tarihi ve taban puanları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları gerçekleştiriliyor. Şimdi gözler 2024 PMYO başvuru sonuçlarında. Peki, PMYO parkur sınavı ne zaman? 2024 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO parkur sınavı ne zaman? 2024 PMYO sınav tarihi

Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO)’na başvurularda süreç sona erdi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024-2025 eğitim - öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacak. İşte, 2024 PMYO başvurularında son gelişmeler...

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 23 - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yaptı.

Başvuruların sonuçlarına dair ise henüz bilgiler netleşmedi.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2024 PMYO SINAVLARI NE ZAMAN?

2024 yılı PMYO fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına dair tarih bilgisi Polis Akademisi tarafından ilan edilecek.

Öne Çıkan Video

ATV'ye bilerek çarptılar iddiası: Yaralı kadının eşi NTV'ye konuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Kızılırmak’ta acı olay: Serinlemek için girdi, yaşamını yitirdi

Kızılırmak’ta acı olay: Serinlemek için girdi, yaşamını yitirdi

Instagram engeli ne zaman kalkacak? Bakan Uraloğlu Instagram yetkilileriyle görüşecek

Instagram engeli ne zaman kalkacak? Bakan Uraloğlu Instagram yetkilileriyle görüşecek

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Fabrikada kimyasal gaz paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Fabrikada kimyasal gaz paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yer: Malatya! Nesli tükenme tehlikesi bulunan "Arap tavşanı" görüldü

Yer: Malatya! Nesli tükenme tehlikesi bulunan "Arap tavşanı" görüldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...