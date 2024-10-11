Poğaça hastanelik etti

İlçe merkezindeki bir yurtta kalan iki üniversite öğrencisi, yedikleri poğaçanın ardından rahatsızlandı.



Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yapılan başvuru üzerine yurda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

