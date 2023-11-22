Polat çiftinin vergi oyunu tutabilir mi?

Dilan ve Engin Polat çifti hakkında 3 önemli suç iddiasıyla dava açıldı. Bu suçlar, şu yasalar kapsamında ele alınacak;

- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Önlenmesi,

- 213 sayılı Vergi Kanunu'na muhalefet

- 7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet.

Polat ailesi, bu suçlar içinde vergi kanunu dışındaki suçlardan bilgi olmadığını savunuyor. Dilan ve Engin Polat, soruşturmadan haberdar olduklarında yazılı açıklama yaparak, dolaylı olarak vergi suçu nedeniyle soruşturma açılabilceğini kabul etti. Soruşturma sırasında şüphelilerin yazılı açıklama yaparak, kendilerine yönelik suçlar arasında tercih yapması, işi daha ileriye götürerek yargıya boşunu zaman kaybetmemeleri için çağrı yapmasına pek rastlanır bir durum değil. Polat ailesi yazılı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"- Bizde de her kulda olacağı gibi beşeri hatalar mevcuttur.

- MASAK raporuna göre, hakkımızda vergi sorumluluğu dışında herhangi bir kara para, yasadışı bahis vb. suçlama, tespit ve delil yoktur.

- Hukukçularımız değerlendirmesi ve mahkemelerimizin itibar ettiği bilirkişi bilimsel mütaalaları ortada vergi sorumluluğu dışında, örgüt suçu, kara para, bahis gibi bir suçlamanın olamayacağı yönündedir.

- Bugüne kadar ülkemizde buna benzer olaylarda yaşanmış tüm soruşturmalara göz atıldığında yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması gibidir.

- Soruşturma makamlarından yargılama sonunu davranmalarını bekliyoruz"

Açıklama, Polat ailesinin durumlarını vergi uzmanlarına sorduklarını ve hukuk desteği alarak yargıya çağrıda bulunduklarını gösteriyor.

Açıklamanın beşeri kusurları kabul ederek başlaması ardından "vergi sorumluluğu" dışında suç olmadığına dair ifadeler içermesi, Polat ailesinin bu suça odaklandığını gösteriyor.

Aile bu açıklamayı yaptığında, tutuklanmamışlardı ve soruşturma devam ediyordu.

Ailenin bu açıklamasına karşılık Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Kasım tarihli açıklamasında Polat ailesinin kara para, yasadışı bahis ve vergi kaçakçılığında suçlandığını net bir dille duyurdu.

Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz, Youtube yayınına katılarak müvekkilleri hakkında sadece vergi suçlamasına vakıf olduklarını söyledi. Vergi uzmanlarıyla çalıştıklarını anlatan Horoz, Polat ailesinin gelirlerinin yasal kaynaklar olduğunu söylemekle yetindi Horoz, bu gelirlerin oluşumu veya tasviye halindeki şirketlerden kesilen faturalar ve elden dolaştırılan paralar konusunda ayrıntıya da girmedi.

Polat ailesinin gelirlerine yönelk kuşkuyu pekiştiren önemli bir itiraf ailenin muhasebe işlerini yürüten Ahmet Gün'den geldi. Gün, etkili piymanlıktan yararlanmak için itirafçı olmaya karar verip savcıya bilgi aktardı. Gün'ün verdiği bilgilir özetle şöyle:

"- Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti. Kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız.' dedim, ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi.

- 80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal ettikleri için bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir.

- Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır.

- Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var.

- 2022 yılının kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir.

Gün, bu bilgiyle itiraçı olamadı. Polat ailesinin para sistemine kızı adına şirket kurarak katılan Gün'ün çok daha fazlasını bildiği, muhtemelen sistemini kuran isim olduğu tahmin ediliyor.

Polat ailesi ısrarla konuyu vergi suçlamasına indirgemek istiyor. Sistemin önenli çarkı olarak suçlanan Ahmet Gün de konuyu vergiye indirgemek istiyor.

Polat ailesinin yasal gelirleri varsa ve bu gelirler kayıtlı ise, tasfiye halindeki şirketlerden fatura kesmek, gelirleri nakite çevirip vergiden kaçırmaya uğraşmak gibi, soruşturma konusu edilen suçu göze aldıkları belirsiz. Aile, vergi suçlamasıyla yargılanmaya razı görünüyor. Polat'ların bu suçtan yargılanmayı kabul etmelerindeki amaç ise vergi yasasına muhalefet suçununn, kara para ve örgüt üyeliği suçlamasına göre daha az olması. Polat ailesi, vergi suçuyla yargılanmaları halinde cezaevinden çıkacaklarını ve muhtemelen vergi kaybı nedeniyle para cezası alacaklarını biliyor. Diğer suçlarda aile bütün mal varlığını kaybedeceği gibi, 30 yıla yakın hapis cezası da alabilir.