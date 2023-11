Polat'ların 'dolgu fatura' oyunu

Milyonlarca liralık kara parayı akladıkları suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Polat soruşturmasında en kritik isimlerden Ahmet Gün, konuşmaya karar verdi. Polat ailesinin muhasebe işlerini yapan Avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcının karşısına çıktı.

Halen tutuklu bulunan Gün, Polat çiftinin bütün para trafiğini biliyor ve muhtemelen sistemin yönetilmesinde yardımcı oldu.

Gün, Polatlara yönelik soruşturmada ilk göz altına isimlerden biriydi. Gün, 5 Kasım'da göz altına alındı. Polat ailesinin sahte fatura çevriminde yer alan şirketlerden BYZ Gün Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gün'ün kızına aitti.

Bu şirketin kurucu sahibinin ise Ahmet Gün'ün kızı B.N.G. olduğu ortaya çıkmıştı. Gün, etkinlik pişmanlık için ifade verirken, kızına ait firmanın sahte fatura kestiğini açık bir dille anlattı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Ahmet Gün yaklaşık 3-4 yıldır Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını söyledi. Gün'ün ifadesinde verdiği bilgiler şöyle:



- Tasfiye halindeki Fekben Plastik Anonim Şirketi, Tekbaşer Temal ve Sanayi firması ile BYZGUN Güzellik Kozmetik şirketi, sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır.

- Bu firmaların sahte düzenlemesi için devrini Sezgin Polat (Engin Polat'ın babası) aldırmıştır.

- Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır. Bu firmalar, Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir."



DOLGU FATURA DÜZENLENİYORDU

Gün, Polat ailesinin şirketlerinden Rise And Shine'in satışlarının çok yüksek göründüğünü anlatan Ahmet Gün, "Bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu" diye konuştu.



Engin Polat'ın bir telefon görüşmesinde kendisine Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon TL'ye ulaştığını söylediğini aktaran Gün, şunları söyledi:



"Ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde, yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon TL yerine yarı yarıya 40-45 milyon TL arasında satış faturası getirildi. 80 milyon TL tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler. Bu nedenle bana 40-50 milyon TL aralığında fatura göndermişler. İptale konu mallar Trendyol ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir. Ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır."

"KAYNAK YASA DIŞI BAHİS OLABİLİR"



Bu paranın kaynağının da yasa dışı bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüphelendiğini savunan Ahmet Gün, ancak bunların analiz sonucunda ortaya çıkacağını kaydetti.



İptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunduğunu söyleyen Gün, "Ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sistemi sokulmuş olabilir" dedi.



İFADE ETKİN PİŞMANLIK İÇİN YETERLİ BULUNMADI

Bu ifadeyi, "etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla paylaştığını" belirten Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmesini istedi. Gün, ifadesine soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında da savcılığın koordinesindeki kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu da ekledi.



Ancak alınan bilgiye göre, savcılık Ahmet Gün'ün ifadesini yetersiz buldu ve "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmayacağı" yönünde görüş oluştu. Gün'ün bu ifadeyi tahliye olmak için verdiği tahmin ediliyor.

AHMET GÜN KİLİT İSİM

Ahmet Gün, Polat soruşturması başladığında ilk gözaltına alınan isim oldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre Gün, "Polat Ailesi'nin şirketlerine 5 ayrı şirket sahte fatura kesmişti. Bu şirketlerden biri de BYZ Gün Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ydi. Bu şirketin kurucu sahibinin ise Ahmet Gün'ün kızı B.N.G.'ye aitti."

B.N.G., şirketini babasının ve Sezgin Polat'ın talimatıyla 2022 yılında devrettiğini belirtirken, “2022 yılında BYZ Gün Güzellik ünvanlı bir şirket kurdum. Bu şirket güzellik alanında faaliyette bulunmak üzere kuruldu. Ancak öğrenci olmam ve okula zaman ayırmam nedeniyle şirket hiçbir ticari faaliyette bulunamadı. Yine aynı yıl 2022 yılında şirketi, Sezgin Polat’ın talimatıyla ve babam Ahmet Gün aracılığıyla tanımadığım bir şahsa devrettim. Devrettiğim bu şirketin benden başka yetkilisi ve sahibi yoktu. Şu an ki sahibi ya da ortağı kimdir bilmiyorum.” cevabını verdi.

KIZI TASFİYE MEMURU

B.N.G., BYZ şirketini 2022 yılında devretmesine rağmen, Polat ailesinden kopmadı. Polat ailesi ile bağlantılı 31 firma ile bağlantısı sorgulanan Gün'ün kızı, "Tasf. Hal. Fek. Pen. Plastik şirketinin mali işleriyle ilgim yoktur. Ancak şirketin tasfiye işlemleri için tasfiye memuru atanması gerektiği için Sezgin Polat, babam Ahmet Gün’den ricada bulunmuştur. Babam avukat olduğundan ve böyle bir işlemden dolayı bir sorun oluşmayacağından söz ettiği için şirketin tasfiye memurluğunu usulen yaptım. Ancak tasfiye memurluğunu ne zaman yaptım hatırlamıyorum.” dedi.