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Polatlı’da trafik kazası: Biri ağır 3 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde pikap ile otomobilin karıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Polatlı’da trafik kazası: Biri ağır 3 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

Eskişehir yolu üzerinde pikap kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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